Arakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede iki bakanın, bölgedeki son gelişmeler ve İslamabad'daki İran-ABD temasları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı