Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze görüntüsünü paylaşarak sert bir açıklama yaptı. Arakçi, "Silahlı kuvvetlerimiz her İranlı anne, baba ve çocuğun intikamını alacaktır" dedi.

Bölgede tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırılar devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabı üzerinden duygusal ve bir o kadar da sert bir mesaj yayımladı. Saldırılarda yaşamını yitiren Zehra Beheshti ve küçük oğlu Muhammed Mehdi Selimi'nin yan yana duran, İran bayrağına sarılı tabutlarının fotoğrafını paylaşan Arakçi, "intikam" vurgusu yaptı.

"ANNE VE OĞUL ÖBÜR DÜNYADA KAVUŞTU"

Bakan Arakçi, paylaşımında hayatını kaybeden annenin fedakarlığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu anne çocuğunu asla terk etmedi… Oğlunu bu dünyaya getirdi ve şimdi de öbür dünyada ona kavuştu."

HEDEF ALINAN HER İRANLI ANNE BABANIN İNTİKAMI ALINACAK

Mesajının devamında askeri bir karşılık verileceğinin sinyalini veren Arakçi, "Cesur ve güçlü silahlı kuvvetlerimiz, düşman güçler tarafından hedef alınan her İranlı anne, baba ve çocuğun intikamını alacaktır" diyerek kararlılık mesajı verdi.