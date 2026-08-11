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Arakçi: Hem Savaşı Hem Diplomasiyi Kazandık

Arakçi: Hem Savaşı Hem Diplomasiyi Kazandık
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı savaşta 'yenilmez bir güç' olduğunu kanıtladığını ve düşmanı müzakereye zorladığını söyledi. Arakçi, ABD Başkanı Trump'ın savaşın başında 'koşulsuz teslimiyet' çağrısına rağmen 20 gün sonra müzakere talebinde bulunduğunu belirterek, çeşitli yetkililerin 'hem savaşı hem diplomasiyi kazandınız' dediğini aktardı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar" açıklamasında bulundu.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen savaşta hasar gören altyapının yeniden inşası için diplomasi ve sağlık alanındaki iş birliğine yönelik mutabakat zaptının imza törenine katıldığını duyurdu. Arakçi törende yaptığı konuşmada, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve 'yenilmez bir güç' olduğunu gösterdiğini ileri sürerek, "Diğer ülkelerin yetkililerinden, 'İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı' ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve nihayetinde düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın başında İran'a 'koşulsuz teslimiyet' çağrısında bulundu. 'Koşulsuz teslimiyet' diye mesaj yayımladı ve aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu" ifadelerini kullandı.

İran'ın diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdiğini belirten Arakçi, "Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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