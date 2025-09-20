Haberler

Aracını toprak kaymasından kurtarmak istedi, hayatını hiçe saydı

ABD'nin California Eyaleti'nde meydana gelen şiddetli toprak kayması sırasında bir kişi park halindeki aracını kurtarmaya çalıştı. Ancak sel suları aracı bir anda sürüklemeye başladı. O anlar kameralarca kaydedildi.

ABD'de şiddetli toprak kayması sırasında bir kişi park halindeki aracını kurtarmaya çalışmasına rağmen aracı sel sularına kapıldı.

Şiddetli yağışlar ve selin vurduğu ABD'nin California eyaletinde, şiddetli yağış toprak kaymasına da neden olurken; yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı.

ARACINI KURTARMAK İSTEDİ

Eyalette meydana gelen şiddetli toprak kayması sırasında bir kişi park halindeki aracını kurtarmaya çalıştı. Ancak sel suları aracı bir anda sürüklemeye başladı. O anlar kameralarca kaydedildi.

