Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

İsvçrelü yazar Erich von Daniken, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın ailesi, hayatını kaybettiği tarihi açıkladı. 70 milyondan fazla satan kitapların yazarı olan von Daniken, 'antik uzaylılar' kavramının popülerleşmesine önemli katkılarda bulundu.

İSVİÇRELİ yazar Erich von Daniken, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Erich von Daniken'in ailesi yazarın 10 Ocak 2026'da İsviçre'nin Interlaken kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Kitapları 30'dan fazla dile çevrilen ve 70 milyondan fazla satan von Daniken, özellikle popüler kültürde 'antik uzaylılar' kavramının yaygınlaşmasında etkili oldu. 90 yaşında hayatını kaybeden Erich von Daniken'in ölüm nedeni 'yaşlılığa bağlı doğal nedenler' olarak bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
