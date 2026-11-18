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Claude adlı yapay zekâ platformunun sahibi Anthropic'i 2021'de kuran yedi kişi, şirketin ABD borsasında halka arz edilmesiyle birkaç saat içinde, en azından kâğıt üzerinde, milyarder olacak. BBC'nin haberine göre beş yılda adı duyulmamış bir girişimden değeri 1 trilyon doları aşan bir teknoloji devine dönüşen şirket, hisselerini 70 ile 78 dolar arasında bir fiyattan satışa sunuyor.

Fiyat üst sınırdan belirlenirse kurucuların her birinin hissesi en az 18,5 milyar dolar değere ulaşacak. Kurucuların her biri halka arzdan sonra şirketin yaklaşık yüzde 1,6'sına sahip olacak. Yedi kurucunun hepsi 30'lu ve 40'lı yaşlarında.

OPENAI'DAN AYRILIP KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Şirketin CEO'su 43 yaşındaki Dario Amodei, 2020'de ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'da çalışıyordu. Şirkette bazı kişilerin kârı güvenliğin önüne koyduğu kaygısıyla ayrılan Amodei, kız kardeşi Daniela'yı ve beş meslektaşını da yanında götürdü. San Francisco'da büyüyen Amodei, Princeton ve Stanford'da fizik okudu; babasını hepatit C nedeniyle kaybedince biyoloji ve biyomedikal bilimlere geçti. OpenAI'dan önce Çinli teknoloji devi Baidu'da ve Google'da çalıştı.

39 yaşındaki Daniela Amodei ise şirketin başkanı. Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz'da İngiliz edebiyatı okuyan Daniela Amodei, Demokrat temsilci Matt Cartwright'ın ekibinde ve ödeme platformu Stripe'ta risk operasyonları yöneticisi olarak çalıştı. Kardeşinin şirketi "hırslı" yapan kişi olduğunu söylüyor.

EDEBİYAT MEZUNU ESKİ GAZETECİ DE ORTAK

Kuruculardan 39 yaşındaki Tom Brown, OpenAI'da GPT-3'ün mühendislik çalışmalarını yönetti; Anthropic'te şirketin bilgi işlem kaynaklarından sorumlu. İngiltere'nin Brighton kentinden 37 yaşındaki Jack Clark ise grubun Kuzey Amerikalı olmayan tek üyesi. East Anglia Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı ve yaratıcı yazarlık okuyan Clark, ZDNet UK, The Register ve Bloomberg gibi yayınlarda teknoloji gazeteciliği yaptıktan sonra OpenAI'a geçti ve şirketin politika direktörü oldu.

FİZİKÇİLER VE OKULU YARIDA BIRAKAN ARAŞTIRMACI

Harvard'dan fizik doktoralı 42 yaşındaki Jared Kaplan şirketin bilim direktörü; aynı zamanda Johns Hopkins Üniversitesi'nde doçent. Yapay zekâ modellerinin davranışını öngörmeye yarayan "ölçekleme yasaları" üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. 34 yaşındaki Kanadalı Chris Olah ise Toronto Üniversitesi'ni erken bıraktı, sonra diploması olmayan yetenekli kişilere verilen 100 bin dolarlık Thiel Bursası'nı aldı. New York Times'a göre Olah son bir yılda farklı dinlerden din adamlarıyla toplantılar düzenleyerek ahlak ile yapay zekâ arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

Kamuoyu önüne en az çıkan kurucu ise 36 yaşındaki Sam McCandlish. Stanford'dan fizik doktoralı McCandlish, şirketin baş mimarı olarak yapay zekânın risklerini azaltmaya yönelik politikaların hazırlanmasında görev alıyor.

Kaynak: BBC