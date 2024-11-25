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Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı

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Antalya Havalimanı'nda iniş sırasında motoru yanan Rus Azimuth Havayolları'na ait uçağa 23 saniyede ulaşarak yangını 2 dakikada söndüren ekipler, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Yanan uçaktan tahliye anları film sahnelerini aratmadı.

Rusya'dan havalanan ve dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na inişe geçtiği sırada motorunda yangın çıkan yolcu uçağına müdahale ve yolcuların tahliye edildiğine ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların uçaktan uzaklaştığı ve ekiplerin hızlı müdahalesi yer aldı.

REKOR SÜREDE MÜDAHALE

Rusya'dan havalanan ve 87 yolcu ve 4 mürettebatı ile Antalya Havalimanına inişe geçtiği sırada motorunda yangın başlayan Rus Azimuth Havayollarına ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağa rekor sürede müdahale edildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, ekiplerin yanan uçağa 23 saniyede ulaşıp yangını 2 dakika içinde söndürerek yolcuların tahliyesine başladığını ve tahliyenin de tamamlanarak yolcuların ve mürettebatın kısa sürede sağ salim tahliye edildiğini söyledi.

TAHLİYE ANLARI FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Yangın sırasındaki ilk anların görüntüleri ortaya çıktı. Alevli bir şekilde yanan uçağa ekiplerin müdahalesi ve yolcuların panik halinde uçaktan uzaklaşmaları görüntüler yansıdı.

Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYaman Bey:

Helal olsun...on numara bir kurtarma olmuş Şahibeye yer bırakmamış hemşehri yetkililerimiz??????

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