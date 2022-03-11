Antalya'ya inen Rus pilotun anonsunu yolcular dakikalarca alkışladı: Ukrayna ile olan savaş suçtur - Haberler

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Antalya'ya inen Rus pilotun anonsunu yolcular dakikalarca alkışladı: Ukrayna ile olan savaş suçtur

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rus havayollarında çalışan bir Rus pilot, Antalya'ya inişte savaşın suç olduğuna dair bir anons yaparak, "Kaptan pilot konuşuyor. Ukrayna ile olan savaş suçtur" dedi. Yolcular bu açıklamalar sonrası pilotu dakikalarca alkışladı.

ANTALYA (İHA) - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin dünyadan tepki gelmeye devam ediyor. Rus Pabeda Havayollarında çalışan bir Rus pilot, yolcu uçağının Antalya'ya inmesinin ardından anons yaparak Rusya- Ukrayna arasındaki savaşa dair yorumda bulundu.

"AKLI BAŞINDA OLAN HER VATANDAŞ BENİMLE AYNI FİKİRDEDİR"

Savaşın bir suç olduğunu söyleyen pilot, "Kaptan pilot konuşuyor. Antalya'ya hoş geldiniz. Politik olaylara ilişkin kendi düşüncemi ifade etmek istiyorum. Ukrayna ile olan savaş suçtur. Aklı başında olan her vatandaş benimle aynı fikirdedir. Savaşı bitirmek için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu savaş bize lazım değil" şeklinde konuştu ve pilotun konuşması yolcular tarafından alkışlandı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Antalya, Savaş, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (8)

Narter Nart:

Utanma arlanma olan her milletin bu davranışı yapacağına inanıyorum.ülkemize gelen ve yaşayan ruslar.. ya savaşa hayır ya da Ukrayna' dan ülkem adına özür diliyorum. t-şörtleri ile dolaşmalılar. Çünkü bu yüzyılda böyle bir işgal ancak ve ancak UTANÇ' tır.

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mahmut kemal :

Ortadoğuda milyonlarca müslüman öldü ülkeler işgal edildi İsrail hala işgale devam ediyor hergün katliam yapılıyor suç değil hristiyan ölünce suç savaş dursun. 2 sırtlan birbirini yiyor yesinler aslanları ilgilendirmez.

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Narter Nart:

Mahmud. Çok Haklısın Kardeşim. ama sana ufak bir ayrıntıyı hatırlatayım. mı . 1.4 milyar ve 6,2 milyar dolar... bana çok şey çağrıştıran bu şey sana da bir şeyler hatırlatıyor mu!

2 2 Yayından Kaldır
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