Hollanda'nın Milli Günü Antalya'da Kutlandı

ANTALYA'da, Hollanda'nın milli günü olan 'Kral Günü' kutlandı. Etkinlik kapsamında Avukat Ceren Zorlu Çabukoğlu, yeni Antalya Fahri Konsolosu atanırken, törene katılan Türk asıllı şarkıcı, besteci ve piyanist Karsu Dönmez'e kraliyet nişanı takdim edildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen gecede, Hollanda'ya özgü çiçekler, figürler ve turuncu renk, etkinliğin konsepti oldu. Etkinlikte konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Şehrimizde turuncu rengi sadece belirli günlerde değil, yıl boyunca sokaklarımızda ve caddelerimizde görürsünüz. Çünkü portakal, şehrimizin sembolüdür. Biz de ağaçlarımızdaki portakallar ve turunçlarla, laleyle başlayan dostluğumuzu pekiştiriyoruz. Lale aslında bizim de çiçeğimiz. Anadolu'dan Hollanda'ya gitmiş ve orada da çok sevilmiştir. Böylece hem portakal hem lale, iki ülke halkının ortak değerleri haline gelmiştir. 27 Nisan aynı zamanda Majesteleri Kral Willem-Alexander'ın doğum günü. Bu vesileyle kendilerinin doğum gününü tüm Antalyalılar adına kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE HOLLANDA ÇOK YAKIN ORTAKLAR'

Türkiye ile ikili ilişkileri değerlendiren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, "Türkiye ile Hollanda çok yakın ortaklar. İlişkimiz 400 yılı aşkın geçmişe dayanıyor ve bugün geldiğimiz noktaya bakın. Türkiye'de 3 binden fazla Hollandalı şirket faaliyet gösteriyor. Türk istatistiklerine göre Hollanda, bu ülkedeki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı konumunda. Ama bu ilişki karşılıklı. Çünkü Hollanda aynı zamanda Türk yatırımlarının yurt dışındaki en önemli destinasyonu. Bu ilişkinin özellikle tarımsal iş birliğimizde çok net görüldüğünü söyleyebilirim" dedi.

'HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ ANTALYA DÜNYANIN EN GÜZEL YERİDİR'

Türkiye'ye hayranlığını anlatan Büyükelçi Wijnands, "Türkiye'deki son görev yılım. Hollanda'nın Çin Büyükelçisi olarak atanacağım. Bu görev için çok heyecanlıyım ama Türkiye'den ayrılmak hem benim hem de eşim için zor olacak. Çünkü bu ülkenin hayatımın bir parçası haline geldiğini fark ettim. Burada misafirperverliğin gerçek anlamını öğrendim. Türk yemeklerini çok özleyeceğim. Antalya'nın muhteşem sularında yüzmeyi özleyeceğim. Ayrıca bu ülkedeki futbol kültürünü ve taraftarların tutkuyla takımlarını desteklemesini de çok seviyorum. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir'" diye konuştu.

'BU GÖREV İÇİN DOĞRU KİŞİYİ BULDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM'

Ceren Zorlu Çabukoğlu'nu yeni Antalya Fahri Konsolosu ilan eden Wijnands, "Ceren'e görevinde başarılar diliyorum. Antalya, Hollandalı turistlerin tatillerini en çok geçirdiği yerlerden biri. Bu yüzden bu şehrin ve bölgenin Hollanda için ne kadar önemli olduğunu yeterince vurgulamama gerek. Bu görev için doğru kişiyi bulduğumuzu düşünüyorum. Ceren Hollanda için çok önemli bir kişi, ne kadar başarılı bir iş çıkardığını gördük. Çok doğru bir seçim yaptık" dedi.

'BU GÖREV İÇİN ONUR DUYUYORUM'

Yeni görevi için onur duyduğunu belirten Ceren Zorlu Çabukoğlu, "Bu gece benim için çok anlamlı. Bu görevde daha güzel bir başlangıç hayal edemezdim. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki bağ adına bana sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda derin minnettarlık da gönderiyorsunuz. Çünkü hiç kimse bu tür bir yolculuğu tek başına başaramaz. Bana güvenen, yol gösteren ve bu yolculuk boyunca beni destekleyen insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KARSU'YA KRALİYET NİŞANI

Konuşmaların ardından sanatçı Karsu Dönmez, Hollanda Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Büyükelçi Joep Wijnands, iki ülke arasında köprü olduğu ve yardımseverliği nedeniyle Dönmez'e kraliyet nişanı takdim etti, Orange-Nassau Nişanı Şövalyesi olarak atandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Karsu Dönmez iki ülkeye de minnettar olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı