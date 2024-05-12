Anneler Günü'nün Kökeni ve Kutlanma Tarihi

Bugün Anneler Günü. Bu özel gün, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor.

Ancak İngiltere gibi diğer bazı ülkelerde Anneler Günü için belirlenmiş başka tarihler bulunuyor.

Türkiye'de de kutlanan Uluslararası Anneler Günü'nün kökeni ABD'ye dayanıyor.

Bugünkü anlamıyla ilk Anneler Günü töreni, 1908 yılında ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki bir kilisede düzenlendi.

Aslında bu bir kutlamadan çok anma töreni niteliği taşıyordu.

Töreni düzenleyen Anna Jarvis, bundan üç yıl önce yine bir Mayıs gününde annesini kaybetmişti.

Jarvis, 1908 yılında da annesinin ölüm yıldönümünü takip eden ilk pazar günü kilisede sadece kendi annesi değil, hayatını kaybetmiş tüm annelerin anısına bir tören düzenledi.

Törenin düzenlendiği tarih mayıs ayının ikinci pazar gününe denk geliyordu.

Türkiye'de 1955'te kutlanmaya başlandı

Jarvis, bu tarihten sonra mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak ilan edilmesi için bir kampanya başlattı.

Aynı yıl içerisinde ABD Kongresi, Anneler Günü'nün resmi tatil olmasını öngören bir karar tasarısını reddetti.

Ancak 1911 yılına gelindiğinde tüm eyaletlerde tatil olmasa da özel bir gün olarak kabul edilmiş haldeydi.

ABD Başkanı Woodraw Wilson, 1914 yılında yayınladığı kararname ile mayıs ayının ikinci pazarını Anneler Günü ve resmi tatil ilan etti.

Daha sonra dünyadaki birçok ülke bu tarihi Anneler Günü olarak kutlamaya başladı.

Türkiye'de ise Anneler Günü'nün mayıs ayının ikinci pazarında kutlanması Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleriyle 1955 yılında kabul edildi.

İlk Anneler Günü'nde yılın annesi olarak Erzurumlu Nene Hatun seçildi.

Ticari bir olaya dönüştüğü eleştirileri

Bugün bazı kesimler, Anneler Günü'nün anma veya annelerle birlikte zaman geçirme amacından saptığı ve ticari bir olaya dönüştüğü eleştirilerini yapıyor.

Bu eleştirilerin temeli de 1920'li yıllara dayanıyor. ABD'de Hallmark adlı kırtasiye malzemeleri üreticisi 1920'li yılların başında Anneler Günü'ne özel kartpostal bastırıp satmaya başladı.

O dönemde Anneler Günü'nün kutlanmasına öncülük eden Anna Jarvis de tepki gösterdi.

Jarvis, bu yıllarda Anneler Günü için özel üretilen ürünlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı ve bu tarz ürünler imal eden şirketlere dava açma tehdidinde bulundu.

Her ne kadar Jarvis, annelere seri imalatla üretilmiş ürünler yerine el yapımı hediyelik verilmesi ya da mektup yazılması adetinin geliştirilmesine uğraşmış olsa da yıllar içerisinde Anneler Günü'ne özel kampanya ya da ürün üreten şirketlerin sayısı da giderek arttı.