Dört adam tarafından toplu tecavüze uğrayan kadın, yemek yiyerek intihara kalkıştı

36 yaşındaki iki çocuk annesi Andreina De Sousa, dört erkeğin toplu tecavüzüne maruz kaldıktan sonra aşırı yiyerek kendini öldürmeye çalıştı. Dış görünüşünden ötürü tecavüze uğradığını düşünen kadın yemek yiyerek kendini cezalandırmıştı. Genç kadın bu düşünceden kurtulup daha sağlıklı yaşamaya karar verdi.

Londra'da yaşayan iki çocuk annesi Andreina De Sousa, 4 erkeğin tecavüzüne maruz kaldıktan sonra yaptığı hareket duyanları bir hayli şaşırttı.Tecavüze uğrayan kadın yemek yiyerek intihar girişiminde bulundu. Olaydan çok etkilenen kadın duygusal destek için yemeğe yöneldiğini söyledi.

"EVSİZ KALDIM"

Tecavüze uğradığını ileri süren De Sousa, "Tecavüzden sonra duygusal destek için yemeğe yöneldim, çünkü aynı zamanda tecavüze uğradım evsiz kaldım ve çocuklarım benden alındı" dedi.

"GÖRÜNÜŞÜMDEN DOLAYI TECAVÜZE UĞRADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Öte yandan Sosua sözlerine şöyle devam etti: "Destek için yemeğe döndüm, çünkü bunu bir intihar biçimi olarak maskeleyebilirdim. Ne kadar çok yersem o kadar şişmanladım, aynada bana bakan kadını daha fazla tanıyamadım. Bundan memnundum çünkü her zaman görünüşten dolayı tecavüze uğradığımı düşündüm, bunun benim hatam olduğunu düşündüm" dedi.

"MİDE TÜPÜNE KARAR VERDİM"

Tıkınırcasına yemesini kontrol etmesine yardımcı olması için mide tüpüne karar verdi. "Artık travma ve korkunun her hareketimi kontrol etmesine izin vermiyorum, geçmişimden çabalıyorum. Travma deneyimimden başarı görüyorum. Bugün daha iyi bir insanım" ifadelerini kullandı. Saldırganlarında asla adalete teslim olmadığını belirtti.