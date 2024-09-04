Üye Girişi
Haberler

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi karşıladı. Karşılama töreninde Sisi'nin Türk askerlerini Arapça'da "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Shukran asker" diyerek selamlaması dikkat çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

"SHUKRAN ASKER" DİYEREL SELAMLADI

12 yıl aradan sonra yapılan kritik ziyaret dış basın tarafından da yakından takip edilirken Sisi'nin karşılama töreni sırasında Arapça'da "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Shukran asker" diyerek selamlaması dikkatlerden kaçmadı.

İLK AÇIKLAMA

Mısır Cumhurbaşkanı Ankara'da yaptığı ilk açıklamada "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Politika Güncel Dünya Mısır

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

 Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
Evlilik yıldönümünde boğazı kesilmiş halde bulunan hemşirenin eşinden ilk ifade

Evlilik yıldönümünde boğazı kesilmiş halde bulunan hemşirenin eşinden ilk ifade
500

Yorumlar (14)

Erol Birol :

Bu Millet acaba ne zaman uyanacak merak ediyorum.

75
14
yanıtYanıtla
VEFA:

Sisi gitti, pisi pisi geldi!.. Hayırlı olsun!..

55
7
yanıtYanıtla
Hayri:

bir de bunu 1 saat havaalanında beklemek enteresan olaylar enteresan insanlar

51
2
yanıtYanıtla
Halit:

Shukran ne ya ingilizce düşünüp türkçe yazmışlar şukran yazılışıdır

10
5
yanıtYanıtla
Alkurt:

Vatanımız icin hayırlı olur inşallah

9
5
yanıtYanıtla
Sirvan:

El şükran ehlen vesselam el Fetah el erebiye turkiye :)))))

5
3
yanıtYanıtla
ömer:

ÜLKEMİZE HOŞ GELDİN SİSİ

3
5
yanıtYanıtla
Sefa:

vefa senin aldatılman haberler camiasını derinden üzdü. vrcan vefa vrcan annnnnnına bi sor sefa nasl vruyor diye anlatsın sana.

1
1
yanıtYanıtla
Sefa:

vefa neden aldatmış ki.

2
0
yanıtYanıtla
Orhan YARIMCALI:

Nerden nereye vaybe

1
0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Karaburun, Karaburun 4-5 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar su kesintisi listesi! 4-5 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Çankaya, Elmadağ 4-5 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi?
title