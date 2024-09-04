Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

"SHUKRAN ASKER" DİYEREL SELAMLADI

12 yıl aradan sonra yapılan kritik ziyaret dış basın tarafından da yakından takip edilirken Sisi'nin karşılama töreni sırasında Arapça'da "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Shukran asker" diyerek selamlaması dikkatlerden kaçmadı.

İLK AÇIKLAMA

Mısır Cumhurbaşkanı Ankara'da yaptığı ilk açıklamada "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.