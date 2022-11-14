Ankara'da kritik görüşme! CIA Direktörü, Rus mevkidaşıyla bir araya geldi

CIA Direktörü William Burns, Ankara'da Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ile MİT ev sahiplğinde bir araya geldi. Beyaz Saray'dan bir yetkilinin açıklamasına göre, görüşmede Rusya'ya olası nükleer silah kullanımının olası sonuçları aktarıldı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Will,am Burns, MİT ev sahipliğinde Ankara'da Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

MASADA NÜKLEER VARDI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, açıklamasında, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

NÜKLEER SİLAH KULLANIMININ SONUÇLARI AKTARILDI

Yetkili, "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." bilgisini paylaştı.

GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ UKRAYNA'YA BİLGİ VERİLDİ

Açıklamada, Burns'ün Rusya'da "haksız" yere tutuklu Amerikan vatandaşları mevzusunu da dile getireceği aktarılarak, "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz." ifadesi kullanıldı.

PESKOV DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan günlük basın toplantısında gazetecilerin habere ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlim Sözcüsü Peskov ise bu konuya ilişkin, "Ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim" açıklamasında bulundu.