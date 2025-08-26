Ankara Büyükelçisi Barrack'tan gazetecilere skandal sözler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

BARRACK'TAN GAZETECİLERE HAKARET

Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Barrack, skandala imza attı. Barrack, gazetecilere açık açık hakaret etti. Gazetecileri önce, "Bekleyin, bekleyin" diyerek böldü. "Bir saniyeliğine sessiz olun" diyen Barrack, gazetecilere bir şey anlatmadığını söyledi.

"BURASI HAYVANCA OLMAYA BAŞLADIĞI ANDA GİDERİZ"

Gazetecileri açıklama yapmamakla tehdit eden Barrack, "Burası kaotik ve hayvanca olmaya başladığı anda gideriz. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, medeni davranın, kibar davranın, toleranslı davranın. Çünkü bölgede olan bitenin sebebi bu." ifadelerini kullandı.