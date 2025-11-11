Haberler

Angela Merkel'e Weizmann Enstitüsü'nden Fahri Doktora

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, küresel diplomasi ve İsrail'e desteği nedeniyle Weizmann Enstitüsü tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü. Merkel'in liderliği döneminde Almanya-İsrail ilişkileri güçlenmişti.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Weizmann Enstitüsü tarafından küresel diplomasi ve İsrail'e desteği nedeniyle fahri doktora unvanına layık görüldü.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'in önde gelen bilim kurumlarından Weizmann Enstitüsü tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü. Enstitü, Merkel'e ödülü "küresel diplomasi ve uluslararası iş birliklerine yaptığı katkıları" nedeniyle verildiğini açıkladı. Açıklamada, Merkel'in İsrail'e gösterdiği dayanışma ve dostluk ile antisemitizmle kararlı mücadelesi de vurgulandı. Merkel'in başbakanlığı döneminde Almanya- İsrail ilişkilerinin güçlendiği ve askeri yardımların arttığı ifade edildi. Ayrıca eski liderin, Euro krizi sırasında Avrupa ekonomisinin istikrar kazanmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Enstitüsü, dünyanın en saygın bilim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Merkel'in 2021'de İsrail'e yaptığı veda ziyaretinde, enstitü onun adına bir burs programı başlatmıştı. Merkel, " İsrail'in güvenliği Almanya'nın devlet politikasıdır" sözleriyle de hatırlanıyor.

Enstitü, geçtiğimiz Haziran ayında İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sırasında iki İran füzesiyle vurulmuş, kampüsteki 112 binadan 65'i araştırma binası olmak üzere zarar görmüştü. Bilimsel çalışmaların yok olduğu tahmin edilen zarar yaklaşık 530 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Merkel'in İsrail ziyareti sırasında diğer programları hakkında bilgi verilmedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği de netlik kazanmadı. Ziyaret nedeniyle Merkel, Salı günü yapılacak Başbakan Friedrich Merz'in 70. doğum günü kutlamasına katılamayacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

Eren'in yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.