Angela Merkel'e Weizmann Enstitüsü'nden Fahri Doktora

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Weizmann Enstitüsü tarafından küresel diplomasi ve İsrail'e desteği nedeniyle fahri doktora unvanına layık görüldü.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'in önde gelen bilim kurumlarından Weizmann Enstitüsü tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü. Enstitü, Merkel'e ödülü "küresel diplomasi ve uluslararası iş birliklerine yaptığı katkıları" nedeniyle verildiğini açıkladı. Açıklamada, Merkel'in İsrail'e gösterdiği dayanışma ve dostluk ile antisemitizmle kararlı mücadelesi de vurgulandı. Merkel'in başbakanlığı döneminde Almanya- İsrail ilişkilerinin güçlendiği ve askeri yardımların arttığı ifade edildi. Ayrıca eski liderin, Euro krizi sırasında Avrupa ekonomisinin istikrar kazanmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Enstitüsü, dünyanın en saygın bilim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Merkel'in 2021'de İsrail'e yaptığı veda ziyaretinde, enstitü onun adına bir burs programı başlatmıştı. Merkel, " İsrail'in güvenliği Almanya'nın devlet politikasıdır" sözleriyle de hatırlanıyor.

Enstitü, geçtiğimiz Haziran ayında İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sırasında iki İran füzesiyle vurulmuş, kampüsteki 112 binadan 65'i araştırma binası olmak üzere zarar görmüştü. Bilimsel çalışmaların yok olduğu tahmin edilen zarar yaklaşık 530 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Merkel'in İsrail ziyareti sırasında diğer programları hakkında bilgi verilmedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği de netlik kazanmadı. Ziyaret nedeniyle Merkel, Salı günü yapılacak Başbakan Friedrich Merz'in 70. doğum günü kutlamasına katılamayacak.