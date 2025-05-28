Andrew Tate ve Kardeşi 11 Suçlamayla Karşı Karşıya

Andrew Tate ve Kardeşi 11 Suçlamayla Karşı Karşıya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de savcılık, sosyal medya ünlüsü Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate'in tecavüz, bedensel zarar ve insan ticareti gibi suçlamalarla karşılaştığını açıkladı. Tate kardeşler, suçlamaları reddediyor ve Romanya'daki soruşturmaların devam ettiğini belirtiyor.

İngiltere'de savcılık, sosyal medya ünlüsü Andrew Tate'in tecavüz, bedensel zarar ve insan ticareti de dahil 11 suçlamayla karşı karşıya olduğunu; bu suçlamaların 2024 yılında, kardeşler hakkında Romanya'dan iade emri çıkarılmadan önce onaylandığını açıkladı.

Kardeşi 36 yaşındaki Tristan Tate'in de tecavüz, bedensel zarar, insan ticareti ve kazanç için fuhuş dahil 10 suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

ABD doğumlu Tate kardeşler anne babaları boşandıktan sonra anneleriyle birlikte İngiltere'nin Luton şehrine taşındı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 38 yaşındaki Andrew Tate arabalar, özel jetler ve yatlardan oluşan lüks yaşam tarzıyla tanınıyordu.

Kardeşiyle birlikte ilk olarak Aralık 2022'de Romanya'da tecavüz ve insan ticareti suçlamalarından gözaltına alındı.

Her ikisi de suçlamaları reddetti ve birkaç ay ev hapsinde kaldı. Bir yıl sonra, Ağustos 2024'te, reşit olmayan kişiyle ilişkiye girmek ve reşit olmayan kişileri kaçırma gibi yeni suçlamalarla suçlandılar. Bu suçlamaları da reddettiler.

İngiltere'de savcılık, iki kardeşin Romanya'daki soruşturmalarının devam ettiğini ve "önce Romanya'daki yerel cezai meselelerin çözülmesi gerektiğini" söyledi.

Savcılık suçlama kararını, Tate kardeşlerle ilgili İngiltere'de ortaya atılan iddialara dair Bedfordshire Polisi'nden bir kanıt dosyası ellerine ulaştıktan sonra aldı.

BBC
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Erdoğan, masadaki diğer lideri unutmadı: Üç devlet tek millet
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anjiyo oldu

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı apar topar ameliyata alındı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Almanya, hızlı vatandaşlık uygulamasını sona erdiriyor

Almanya o uygulamayı sonlandırıyor!
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.