Anadolu Üniversitesi Almanya'da Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı'nı Tanıttı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Almanya'da Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı'nı tanıttı. Program, yurt dışında yaşayan gençlerin Türkçe dil becerilerini geliştirmeyi ve Türk kültürünü tanımalarını hedefliyor. Öğrencilere uluslararası geçerliliğe sahip diploma, A1-B2 düzeyinde Türkçe eğitimi ve Türkiye'de yükseköğretime geçişte avantaj sunuluyor.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Uğur, Almanya'da Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı'na ilişkin bilgi verdi. Açık öğretim sisteminin 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Uğur, bugüne kadar 3 fakülte bünyesinde 50'den fazla lisans ve ön lisans programının açık öğretim sistemi üzerinden öğrencilere sunulduğunu ifade etti. Uğur, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında; Batı Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar birçok farklı ülkede eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Uğur, Açık Öğretim Fakültesi'nin yurt dışı programlarından mezun olan öğrenci sayısının 2025 yılı itibarıyla 12 bine ulaştığını, yurt dışında kayıtlı öğrenci sayısının 5 bin, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte toplam sayının ise 10 bini geçtiğini açıkladı. Öğrenci kayıtlarının açık olduğunu belirten Uğur, 3 Kasım'da kayıtların tamamlanacağını, "ikinci üniversite" kayıtlarının ise bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

Türk Dili ve Kültürü Programı'na yoğun ilgi

Uğur, bu yıl özellikle büyük talep gören Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı hakkında da bilgi verdi. Programın, yurt dışında yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin Türkçe konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yönelik hazırlandığını söyleyen Uğur, "Bu program, gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları ve Türk kültürünü tanımaları açısından büyük önem taşıyor. Türkçenin dünyaya yayılması, Türk dilinin ve kültürünün tanıtılması, küresel ölçekte Türkçe'nin daha iyi anlaşılması açısından da değerli bir adım" dedi.

Uğur, program kapsamında öğrencilere A1-B2 seviyelerinde Türkçe öğrenme imkanı, Türk kültürünü keşfetme fırsatı, uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve Türkiye'deki yükseköğretime geçişte avantaj sağlandığını belirtti.