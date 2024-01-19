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Amerikan Havayolları uçuş görevlisi uçak tuvaletinde genç kızların gizli görüntülerini kaydetti

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Amerikan Havayolları'nda görevli 37 yaşındaki Estes Carter Thompson III, uçağın tuvaletinde genç kızları gizli kamera ile çektiği iddiasıyla tutuklandı. Thompson, çocukları cinsel amaçlı sömürmeye teşebbüs etme ve çocuk pornosuna sahip olma suçlamalarıyla karşı karşıya. Olay, Kuzey Carolina'dan Boston'a giden bir uçuşta 14 yaşındaki bir kızın tuvalette cep telefonunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Amerikan Havayolları uçuş görevlisi, uçağın tuvaletinde genç kızların görüntülerini gizli kamera ile çektiği gerekçesi işe tutuklandı.

37 yaşındaki Estes Carter Thompson III, FBI tarafından Perşembe günü Virginia'da gözaltına alındı ve çocukları cinsel amaçlı sömürmeye teşebbüs etme ve ö çocuk pornosuna sahip olma suçlamalarıyla tutuklandı.

Suçlama belgelerine göre Thompson, 14 yaşındaki bir kızı, Kuzey Carolina'dan Boston'a giden bir uçuşta tuvaleti kullanırken kaydetmeye çalıştı.

Kız klozet kapağının altındaki ışığı görünce, kapağın altında bulunan nesnenin cep telefonu olduğunu gördü. Durumu babasına ve görevlilere bildirdi.

Telefonun Thompson'a ait olduğu ortaya çıkınca hakkında soruşturma açıldı ve tutuklanarak cezaevine yollandı.

Thompson'un iCloud hesabının inceleyen polis, çok sayıda çocuk pornosu içeriği ve uçakta tuvaletinde gizliden çekilmiş genç kızlara ait görüntüler tespit etti.

Genç kız, ayrıca havayolu şirketinden de davacı oldu.

Thompson, şirket ile ilişkisinin kesildiğini söyleyen hava yolu şirketi şu açıklamayı yaptı:

"Bu iddiaları çok ciddiye alıyoruz.Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliğinden daha önemli bir şey olmadığı için, soruşturma ile tam bir şekilde işbirliği yaptık.'

Amerikan Havayolları uçuş görevlisi uçak tuvaletinde genç kızların gizli görüntülerini kaydetti

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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