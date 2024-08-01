Üye Girişi
Haberler

Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinin yankıları tüm dünya kamuoyunda sürerken Amerikan basınının iddiası olayı başka bir boyuta taşıdı. Haniye'nin füzeyle değil Tahran'da kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan uzaktan kumandalı bir bomba ile öldürüldüğü öne sürüldü. Bina duvarının yıkıldığı ancak kendisinde çok az hasar meydana geldiği ve bunun da bir füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinde füze değil önceden yerleştirilmiş bir bomba kullanıldığı öne sürüldü. New York Times'a göre suikastçılar, İran'ın bir anlık güvenlik boşluğundan faydalanarak Haniye'nin kalacağı binaya girmeyi başardı ve ziyaretten aylar önce odaya bomba yerleştirdi.

"FÜZE OLSAYDI HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE TAKILIRDI"

Haniye'nin çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinden sonra ortaya birçok iddia atıldı. İsrail'in Haniye'nin kaldığı odayı bir uçak veya dron ile atılan füzeyle vurduğu ihtimali basında geniş yer buldu. Fakat İsrail'in, İran'ın hava savunma sistemini nasıl aşarak hedefi vurduğu akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

"BİNAYA GİRMEYİ BAŞARARAK BOMBAYI YERLEŞTİRDİLER"

New York Times'in haberine göre suikastçılar, İran'ın bir anlık güvenlik boşluğundan faydalanarak Haniye'nin kalacağı binaya girmeyi başardı ve ziyaretten aylar önce odaya bomba yerleştirdi. Bomba, haftalar boyunca bulunmadı. Suikastçılar, Haniye'nin odada olduğu sırada aylar önce yerleştirdikleri bombayı tetikleyerek Hamas liderini öldürdü.

İranlı kaynaklar, böyle bir hatanın İran için çok büyük bir istihbarat başarısızlığı ve Devrim Muhafızları için utanç olduğunu belirtti. Öte yandan bina, Haniye gibi üst düzey konukların Tahran ziyaretinde kaldığı yer olmasının yanı sıra gizli toplantılar için de kullanılan bir alan.

"YERLEŞKEYİ AYLARCA GÖZLEDİLER"

Bombanın konukevine nasıl yerleştirildiği bilinmiyor. Orta Doğulu yetkililer, suikast planlanırken yerleşkenin aylarca gözlemlenmiş olduğunu düşündüklerini belirtti. İranlı yetkililer patlayıcının ne zaman ve nasıl yerleştirildiğini bilmediklerini söyledi.

İsminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, ABD istihbaratının İran ve Hamas gibi saldırının İsrail tarafından yapıldığı sonucuna ulaştığını belirtti. İsrail saldırıyı açıkça üstlenmese de, kaynaklara göre Tel Aviv, suikast öncesinde Washington ve diğer Batılı müttefiklerini bilgilendirdi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırıdan önceden haberi olmadığını söylemişti.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

İsmail Haniye Tahran Dünya İran 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

1-2 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede oynanacak? 1-2 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sultangazi, Üsküdar, Sancaktepe 2 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Lille hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? KPSS iptal mi olacak 2024? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Dikili, Foça 2 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Kozan, Feke 2 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Ilgın 1-2 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir?
İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
500

Yorumlar (3)

Hamdi Baba :

Ortadoğu Müslüman ülkeleri akıllarını başlarına alsınlar.

5
3
yanıtYanıtla
Birşey demedimki:

İran az çakal değil....ince işçilik çıkardı İran...

5
0
yanıtYanıtla
Alparslan Türkdoğan:

Tel Aviv, suikast öncesinde Washington ve diğer Batılı müttefiklerini bilgilendirmiş, acaba o bilgi Ankaraya da verildimi. Şeytan adamın aklına neler getiriyor.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title