Alvaro Uribe'nin Ev Hapsi Cezası Kaldırıldı
Kolombiya'da mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin ev hapsi cezasını, temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kaldırdı. Uribe, 'yargıyı yanıltmaya teşebbüs' ve 'tanıklara rüşvet teklif etme' suçlamalarıyla ev hapsine alınmıştı.
Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, 'yargıyı yanıltmaya teşebbüs etmek' ve 'tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak' suçlarından çarptırıldığı ev hapsi cezasının, temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kaldırılmasına karar verildi.
Uribe'nin avukatları, mahkemenin kararının ardından müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.
