Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Final Bölümünde Neler Olacak?

Alparslan'ın Mısır'a doğru yolculuğu sırasında Kayzer Diyojen'in Ahlat'a saldıracağı haberi gelir. Serdar Alp'in nasıl kurtulduğu anlatılır ve Alparslan yeni bir plan yapar. General Brachamios esir düşer ve Alparslan yanlış istihbarat zincirini başlatır. İki ordu Malazgirt'te karşı karşıya gelir ve Alparslan zafer kazanır.

'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak final (61. Bölüm) neler olacak:

Mısır'a doğru yol alan Sultan Alparslan, Kayzer Diyojen'in görülmemiş bir orduyla Ahlat'a doğru harekete geçtiğini haber alır. Haberi getiren ise Diyojen ve Iraz'ın diri diri mezara gömdüğü Serdar Alp'tir.

Serdar Alp oradan nasıl kurtulduğunu da anlatır. Sultan Alparslan seçimini yapar ve yönünü Mısır'dan Anadolu'ya çevirir. Düşman ordusu, Selçuklu ordusundan katbekat fazladır ve bunun fark edilmemesi için Alparslan bambaşka bir plan yapmalıdır.

Roma ordusunun farklı yönlere dağılan kollarıyla yaşanan bir çarpışmada General Brachamios Selçuklulara esir düşer. ve Alparslan Diyojen'e gitmesini istediği yanlış istihbarat zincirini başlatır.

Diyojen gelen haberlerin doğruluğundan emin vaziyette yol alırken onu bekleyen kıyametin farkına varamayacaktır. Alparslan'ın kurduğu tertip eksiksizce işler ve nihayet iki ordu Malazgirt'te karşı karşıya gelir.

Sultan Alparslan ve ardında her biri bir aslan kesilen binlerce er, Malazgirt'i Roma'ya mezar eder. Sultan Alparslan'ın bu zaferi Türkler için bir dönüm noktası olur: Artık Anadolu yerinden göğüne kadar Türk'ün yurdudur.