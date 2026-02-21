Haberler

Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı

Güncelleme:
Almanya ve İsveç, İran'da bulunan vatandaşlarına ülkeden acilen ayrılmaları çağrısında bulundu. Her iki ülke de güvenlik durumunun kötüleştiğini ve olası askeri çatışmaların ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

ALMANYA ve İsveç, İran'da bulunan vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısı yaptı.

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran ve bölgedeki durumun gerginliğini koruduğu belirtildi. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Alman vatandaşlarına mevcut çıkış imkanlarını kullanarak ülkeyi hemen terk etmeleri çağrısı yinelendi. Ayrıca, olası bir gerginliğin tırmanması durumunda Tahran'daki Alman Büyükelçiliği'nin ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeden çıkış konusunda neredeyse hiçbir destek sağlayamayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

'TAHLİYE KONUSUNDA YARDIMCI OLAMAYACAĞIZ'

Benzer bir uyarı da İsveç cephesinden geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve bölgedeki gelişmelerin son derece belirsiz olduğuna dikkat çekti. İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a yönelik tüm seyahatlerden kaçınılması tavsiyesini ve ülkedeki İsveç vatandaşlarına yönelik kesin ayrılma çağrısını hatırlatan Stenergard, hava ve kara yolları üzerinden çıkışların halen mümkün olduğunu belirtti.

Vatandaşların imkan varken beklemeden İran'ı terk etmesi gerektiğinin altını çizen Stenergard, "İran'da kalmayı seçen kişilerin üzerinde büyük bir şahsi sorumluluk bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
