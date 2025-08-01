Almanya, Ukrayna'ya İki Ek Patriot Hava Savunma Sistemi Gönderecek

Almanya, Ukrayna'ya İki Ek Patriot Hava Savunma Sistemi Gönderecek
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Alman Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya iki adet Patriot hava savunma sistemi göndereceğini açıkladı. Ek rampaların önümüzdeki günlerde teslim edilmesi planlanıyor.

ALMANYA, Ukrayna'ya iki adet daha Patriot hava savunma sistemi göndereceğini duyurdu.

Alman Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile varılan anlaşma doğrultusunda önümüzdeki günlerde ek Patriot rampalarının Ukrayna'ya teslim edileceği belirtildi. Bakanlık, ilave bileşenlerin ise önümüzdeki iki ila üç ay içinde gönderileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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