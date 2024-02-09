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Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! Aylık 100 bin liralık maaş rütbe yükseldikçe artacak

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Zorunlu askerliğin kaldırıldığı ve askere gönüllü gitmek isteyenlerin sayısının da yeterli olmadığı Almanya'da gündeme "lejyoner taburları" geldi. İlk hedefi ülkede doğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan Türk gençlerini askere almak olarak belirleyen Alman ordusunun planını gerçekleştirmesi durumunda bir kısmının "Paralı Türk askerler"den oluşacağı yorumları yapılıyor. Askere alınan bir Türk, aylık 100 bin TL'den fazla maaş alacak ve rütbe yükseldikçe rakam da artacak.

Almanya zorunlu askerliğin kaldırılması ve gönüllü asker sayısının yetersizliği nedeniyle asker açığını kapatmak adına yeni arayışlara girdi.

"LEJYONER TABURU" KURACAKLAR

Yıllardır ülkede yaşayan, uyum sağlamış ve Alman vatandaşı olmuş yabancıların asker yapılmasını gündemine alan Alman ordusu deyim yerindeyse bir "lejyoner taburu" kuracak.

İLK HEDEF ÜLKEDE DOĞUP BÜYÜYEN TÜRK KÖKENLİLER

Rusya ile savaşın yayılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Alman ordusu, ilk hedef olarak ülkede doğup büyüyen, Alman vatandaşlığını almış Türk kökenli vatandaşları gözüne kestirdi.

Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! Aylık 100 bin liralık maaş rütbe yükseldikçe artacak

YILDA 1 MİLYON 300 BİN LİRADAN FAZLA GELİR

Askere alınan bir Türk'ün yılda yaklaşık 40 bin euro (1 milyon 322 bin TL) kazanabileceği konuşulurken, rütbenin yükselmesi durumunda maaşlar da artacak.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI HABERLERİ DOĞRULADI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre gündeme gelen gelişmeyi doğrulayan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı açıklamada "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (26)

Bilir Kişi:

bizim ülkeden kabul edecek olsalar, buradan binlercesi gider. malum bizde sadece cebini düşünen çok var. sade vatandaş isimli bi emice var emekli. o nerede? sadeee hadi almanaya ya bir git dene, bak para veriyorlarmış :)

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ölümlü insan:

Bilir kişi bizim cebimizi düşündüğümüz yok kendinle karıştırma bizleri bizler yalakada değiliz sadece çocuklarımız bir şey istediği zaman onları alabilelim insan gibi bir hayat yaşayalım

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Gerçekçi Olalım:

sadece cebini düşünmekten ne anlıyorsunuz.. evine ekmek götürmeye çalışan insanın önceliği o ekmeği alabilmektir elbette. asıl cebini düşünenler servet sahibi olup ta diğer insanları açlığa mahkum etme pahasına serveti büyütmeye çalışmaktır. aç kalmış insan her şeyi yapar.. bir konuyu eleştireceksen, yiyip yiyip doymak bilmeyen açları eleştirin....

yanıt34
yanıt3
Gerçekçi Olalım:

iki türlü aç insan ve cebini düşünen insan vardır. yiyip yiyip doymak bilmeyen aç insanlar. evine ekmek götürmekte zorlanıp aç kalma tehlikesi içinde olanlar. karnı aç olanın ne yapacağını eleştirmeyi bırakıp, herkesin hakkını yiyip doymak bilmeyen açları eleştirin...

yanıt23
yanıt1
mehmet MK:

almanyanin para birimiyle türkiyeyi kiyaslamadaktan vaz gecin o zaman 40 bin tl kirami diyelim 100 bin maas aliyor sacma sapan biktik usandik sosyal medya sürekli türkiye almanya kiyaslamasi adamlardan enaz 100 yil geriden geliyoruz her konuda ekoomi konusunda 200 yil artik kabul edin ve susun

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I Bor :

Memet, çok abarttın galiba..

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Ayhan:

Dışardan gelen mültecilerle 200 yıl olmuştur aradaki fark . Yoksa Türk milleti çağdaş bir toplum idi miletinaltina dinamit kiydularb

yanıt31
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Umut Gültekin:

Almanya da doğmadım büyümedim hatta hiç gitmedim ama vatani görevimi yapmak için seve seve giderim en Almandan daha Alman olabilirim Alman milliyetçileri bile kıskanır ??ulan bizde milliyetçimiyiz diye kendilerini sorgular

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zebil animation:

aylık 3.333 euro eder kimse bu paraya askerlik yapmaz en az 10000 olması lazım

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Musti40 :

Zebil: Ben Danimarkadayım, burada vergiden sonra bir askerin eline ortalama 2100-2200euro kalıyor. O dediğin 3333 Euroyu Polisler dahi kazanamıyor, boş keseden atıp tutmak çok kolay. Burada 90m2 kira olmuş 1500euro. Her duyduğunuza inanmayın! 3333 Euro çok iyi bir maaş Almanyada!

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