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Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu: Göçmenlerin Güvenliği Yeterince Gündeme Alınmıyor

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Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, göçmenlerin güvenliğinin siyasi gündemde yeterince yer almadığını belirterek, aşırı sağ tehdidine karşı kapsayıcı entegrasyon politikaları ve sivil toplum desteklerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, göçmenlerin güvenliğinin siyasi gündemde yeterince yer almadığını belirterek, aşırı sağ tehdidine karşı kapsayıcı entegrasyon politikaları ile demokrasi ve sivil topluma yönelik desteklerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, göçmen kökenli insanların güvenliğinin Almanya'daki siyasi tartışmalarda yeterince dikkate alınmadığını belirterek, siyasetçilere kapsayıcı güvenlik ve entegrasyon politikaları geliştirme çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Sofuoğlu, Almanya'nın güvenliğine ilişkin tartışmalarda göçmenlerin yalnızca göç ve güvenlik sorunlarının bir parçası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sağcı şiddetin arttığına dikkat çeken Sofuoğlu, özellikle aşırı sağcı bir partinin ilk kez eyalet hükümetinde yer alma ihtimali nedeniyle Doğu Almanya'da yaşayan göçmen kökenli insanların ciddi endişe duyduğunu ifade etti.

Müslüman ve Yahudi karşıtı olaylara ilişkin son verilerin, ayrımcılık ve nefretin toplumsal barış için gerçek bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Buna rağmen son yıllarda uyum politikalarının göç, sınır kontrolleri ve göçün sınırlandırılması eksenine sıkıştığı, toplumsal katılım, fırsat eşitliği ve birlikte yaşam gibi konuların geri planda kaldığı kaydedildi.

Entegrasyonun yalnızca göçün bir sonucu olarak değil, çok kültürlü bir demokrasinin temel sorumluluklarından biri olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Sofuoğlu, "Almanya, göçü merkeze alan değil, aidiyet duygusunu güçlendiren ve toplumsal çeşitliliği kabul eden kapsamlı bir entegrasyon politikasına ihtiyaç duyuyor" dedi.

TGD Başkanı ayrıca İçişleri Bakanları Konferansı'na katılanlara seslenerek, "Demokrasi Yaşıyor!" (Demokratie leben!) programına ve bu kapsamda desteklenen sivil toplum kuruluşlarına sahip çıkılması çağrısında bulundu. Açıklamada, demokratik değerleri güçlendiren bu kuruluşların aşırıcılıkla mücadelenin en etkili araçlarından biri olduğu, ancak programdaki değişiklikler nedeniyle önemli mali kesintilerle karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Kaynak: ANKA
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