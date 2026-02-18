Haberler

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Türkiye NATO'da merkezi rolde

Güncelleme:
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'nin NATO'nun savunma planlarına yaptığı katkıları vurgulayarak, Türkiye'nin her zaman merkezi bir rol oynadığını söyledi.

ALMANYA Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'nin NATO'nun savunma planlarına yaptığı katkıyı överek, "Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'nde NATO'nun 'Steadfast Dart 2026' askeri tatbikatını izlemesinin ardından, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pistorius, Türk müttefiklerin, tatbikatta yer alan Türk dostların katkısının NATO için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu, NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'ya katkısının altını çizen Pistorius, tatbikata katılan Türkiye'ye teşekkür de ederek, "Türkiye, güneydoğu kanadında çok önemli bir NATO ortağıdır ve bugün çok etkileyici bir şekilde görüldüğü gibi Türk Donanması'nda yeni olan ve çok yüksek kaliteli olduğu kanıtlanan amfibi botlarla dikkate değer yeteneklere sahiptir" açıklamasında bulundu.

