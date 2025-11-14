Haberler

Almanya Koalisyon Hükümeti Asker Sayısını Artırmayı Hedefliyor

Almanya Koalisyon Hükümeti Asker Sayısını Artırmayı Hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da koalisyon hükümeti, asker sayısını artırmak için yeni bir askerlik planını onayladı. 18 yaşındaki erkeklere zorunlu, kadınlara isteğe bağlı anket gönderilecek ve 2027'den itibaren zorunlu sağlık taraması uygulanacak.

ALMANYA'da koalisyon hükümeti, asker sayısını artırmayı hedefleyen yeni askerlik planı üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Almanya'da koalisyon hükümeti, uzun zamandır süren siyasi tartışmaların ardından asker sayısını artırmayı hedefleyen yeni askerlik planı üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni modele göre tüm 18 yaşındaki erkeklere zorunlu, kadınlara ise isteğe bağlı olmak üzere bir anket gönderilecek. Bu anket, gençlerin orduya katılma isteği ve uygunluğunu ölçmeyi amaçlıyor. 2027 yılından itibaren ise 18 yaşındaki erkekler için zorunlu sağlık taraması uygulanacak. Gelecek yıldan itibaren gönderilecek anket erkekler için zorunlu, kadınlar için isteğe bağlı olacak. Temmuz 2027'den itibaren tüm erkekler sağlık muayenesine tabi tutulacak.

Eğer hükümet hedeflenen asker sayısına ulaşamazsa, zorunlu askerlik seçeneğinin parlamentoda gündeme gelebileceği belirtiliyor. Olası bir savaş halinde ise anketler ve sağlık taramaları, potansiyel askerlerin hızlıca belirlenmesi için kullanılacak.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yeni planla ilgili yaptığı açıklamada, toplumda oluşan kaygıları gidermeye çalışarak, "Korkuya gerek yok" dedi. Pistorius, daha güçlü bir orduya sahip olmanın Almanya'nın çatışmalara sürüklenme ihtimalini azalttığını savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı

Konutta talep tamamen buraya kaydı! Nedeni fiyat farkı
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Trump'tan Oval Ofis'te çocuklara cömert hediyeler

Oval Ofis'te neşeli anlar, çocuklar adını sordu
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.