Almanya Koalisyon Hükümeti Asker Sayısını Artırmayı Hedefliyor

ALMANYA'da koalisyon hükümeti, asker sayısını artırmayı hedefleyen yeni askerlik planı üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Almanya'da koalisyon hükümeti, uzun zamandır süren siyasi tartışmaların ardından asker sayısını artırmayı hedefleyen yeni askerlik planı üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni modele göre tüm 18 yaşındaki erkeklere zorunlu, kadınlara ise isteğe bağlı olmak üzere bir anket gönderilecek. Bu anket, gençlerin orduya katılma isteği ve uygunluğunu ölçmeyi amaçlıyor. 2027 yılından itibaren ise 18 yaşındaki erkekler için zorunlu sağlık taraması uygulanacak. Gelecek yıldan itibaren gönderilecek anket erkekler için zorunlu, kadınlar için isteğe bağlı olacak. Temmuz 2027'den itibaren tüm erkekler sağlık muayenesine tabi tutulacak.

Eğer hükümet hedeflenen asker sayısına ulaşamazsa, zorunlu askerlik seçeneğinin parlamentoda gündeme gelebileceği belirtiliyor. Olası bir savaş halinde ise anketler ve sağlık taramaları, potansiyel askerlerin hızlıca belirlenmesi için kullanılacak.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yeni planla ilgili yaptığı açıklamada, toplumda oluşan kaygıları gidermeye çalışarak, "Korkuya gerek yok" dedi. Pistorius, daha güçlü bir orduya sahip olmanın Almanya'nın çatışmalara sürüklenme ihtimalini azalttığını savundu.