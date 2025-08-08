Almanya, İsrail'e Silah İhracatını Askıya Aldı

Almanya, İsrail'e Silah İhracatını Askıya Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını genişletme planına yanıt olarak yaptığı açıklamada İsrail'e silah ihracatının bir sonraki duyuruya kadar onaylamayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merzh, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes görüşmelerinin Almanya'nın en öncelikli konuları olduğunu belirtti.

Gazze'deki sivil halkın çektiği acılardan derin endişe duyduğunu kaydeden Merz, "Bu koşullar altında, Alman hükümeti, bir sonraki duyuruya kadar Gazze'de kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizat ihracatını onaylamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

Katliam gibi kaza bir aileyi paramparça etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.