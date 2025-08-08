Almanya, İsrail'e Silah İhracatını Askıya Aldı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını genişletme planına yanıt olarak yaptığı açıklamada İsrail'e silah ihracatının bir sonraki duyuruya kadar onaylamayacağını söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merzh, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes görüşmelerinin Almanya'nın en öncelikli konuları olduğunu belirtti.
Gazze'deki sivil halkın çektiği acılardan derin endişe duyduğunu kaydeden Merz, "Bu koşullar altında, Alman hükümeti, bir sonraki duyuruya kadar Gazze'de kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizat ihracatını onaylamayacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya