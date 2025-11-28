Almanya, Gazze'den gelen 8 eşeğe sığınma hakkı verdi

Almanya'nın Gazze'den gelen kişilere ve hayvanlara yönelik farklı uygulamaları ülkede yeni bir tartışma başlattı. Berlin yönetimi, güvenlik gerekçesiyle bir Filistinli bebeğin ülkeye girişini reddederken, 2023'ten bu yana Gazze'den getirilen 8 eşeğe sığınma hakkı verilmiş olması kamuoyunda dikkat çekti.

EŞEĞE İZİN VAR, BEBEĞE YOK

Alman yetkililer, Filistinli bir bebeğin ülkeye girişinin "güvenlik açığı oluşturabileceği" gerekçesiyle reddedildiğini açıklamıştı. Bu karar çeşitli çevrelerde eleştirilere yol açarken, Almanya'nın aynı dönemde hayvan koruma mevzuatı kapsamında Gazze'den getirilen eşeklere izin vermesi uygulamalar arasındaki farklılıkların sorgulanmasına neden oldu.