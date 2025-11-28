Haberler

Almanya, Gazze'den gelen 8 eşeğe sığınma hakkı verdi

Güncelleme:
Almanya'nın son iki yılda Gazze'den yalnızca iki çocuğu tedavi amacıyla ülkeye kabul ederken, 2023'ten bu yana Gazze'den getirilen 8 eşeğe sığınma hakkı tanıması kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

  • Almanya, 2023'ten bu yana Gazze'den getirilen 8 eşeğe sığınma hakkı verdi.
  • Almanya, güvenlik gerekçesiyle bir Filistinli bebeğin ülkeye girişini reddetti.

Almanya'nın Gazze'den gelen kişilere ve hayvanlara yönelik farklı uygulamaları ülkede yeni bir tartışma başlattı. Berlin yönetimi, güvenlik gerekçesiyle bir Filistinli bebeğin ülkeye girişini reddederken, 2023'ten bu yana Gazze'den getirilen 8 eşeğe sığınma hakkı verilmiş olması kamuoyunda dikkat çekti.

EŞEĞE İZİN VAR, BEBEĞE YOK

Alman yetkililer, Filistinli bir bebeğin ülkeye girişinin "güvenlik açığı oluşturabileceği" gerekçesiyle reddedildiğini açıklamıştı. Bu karar çeşitli çevrelerde eleştirilere yol açarken, Almanya'nın aynı dönemde hayvan koruma mevzuatı kapsamında Gazze'den getirilen eşeklere izin vermesi uygulamalar arasındaki farklılıkların sorgulanmasına neden oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
