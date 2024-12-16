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Almanya Esad Rejimi Destekçilerine Geçit Vermeyecek

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esad rejiminin savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerinin Almanya'ya sığınması durumunda yargılanacaklarını açıkladı.

ALMANYA Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esad rejiminin savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerinin Almanya'ya geçmeleri durumunda yargılanacaklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman makamlarının, Esad rejimi ajanlarının Almanya'ya sığınmasına izin vermeyeceğini kaydederek, "Eğer Esad'ın işkencecilerinden herhangi biri Almanya'ya kaçmayı düşünüyorsa, şunu açıkça söyleyebilirim, rejimin tüm uşaklarından işledikleri korkunç suçlar için yasaların tüm gücüyle hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Almanya Esad Rejimi Destekçilerine Geçit Vermeyecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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