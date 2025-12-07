Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Çin'e resmi ziyarette bulunacak
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 8-9 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
ALMANYA Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetiyle Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetlisi olarak 8-9 Aralık günlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya