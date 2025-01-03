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Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor

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Almanya'daki tüm havalimanlarında bilgisayar sistemleri çöktü. Teknik arıza nedeniyle Schengen bölgesi dışından gelen yolcuların işlemleri aksadı ve uzun kuyruklar oluştu. Federal Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Schengen bölgesi dışından gelen yolcuların kayıtlarını elle tutmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

Almanya genelindeki havalimanlarında bilgisayar sistemlerinde meydana gelen teknik arıza, ülke genelinde problemlere neden oldu.

"KAYITLARI ELLE TUTMAK ZORUNDA KALDIK"

Federal Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Şu anda ülke genelinde bir bilgi teknolojileri arızası yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Sözcü, teknik arıza nedeniyle sınır geçişlerinde polis memurlarının Schengen bölgesi dışından gelen yolcuların kayıtlarını elle tutmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Henüz arızanın nedenine ilişkin bilgi bulunmazken, durum nedeniyle Frankfurt başta olmak üzere genelindeki havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu.

YOLCULAR SINIR KONTROLLERİNDE BEKLEDİ, BAZILARI UÇAKTA TUTULDU

Berlin Havalimanı, Schengen bölgesi dışından gelen yolcuların sınır kontrolü için daha uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kaldıklarını doğruladı. Düsseldorf Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise yerel saatle 14.00 itibarıyla Schengen dışı uçuşlarda sınır kontrollerinde aksaklıklar yaşandığı ve yolculara su sağlandığı belirtildi.

Alman basını, yolcuların sınır kontrollerinde 2 saat beklemek zorunda kaldığını ve bazılarının ise uçakta tutulduğunu duyurdu.

Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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