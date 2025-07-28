Almanya'da Yolcu Treni Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ALMANYA'nın Baden-Württemberg eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Almanya'nın güneybatısında yer alan Baden-Württemberg eyaletindeki Riedlingen kenti yakınlarında, yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişi yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulans ve helikopterlerle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve savcılığın ortak açıklamasına göre, yolcu treninin raydan çıkmasına ilişkin soruşturmanın henüz tamamlanmadığı ancak ilk bilgilere göre kazanın meydana geldiği bölgede şiddetli yağıştan dolayı bir kanalizasyon kuyusunun taşmış olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin trenin makinisti, tren şirketinin bir çalışanı ve bir yolcu olduğu aktarıldı.