Almanya'da Türk Gurbetçiler Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Güncelleme:
Almanya Türk Expatlar Topluluğu (ATE), 17 kentte eş zamanlı Cumhuriyet Bayramı Kahvaltıları düzenleyerek gurbetçilerin bir araya gelmesini sağladı. Katılımcılar, Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutladı ve birlik mesajları verildi.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)- Almanya'da 6 yıl önce kurulan ve gurbetçilerin sosyal hayata katılımını destekleyen Almanya Türk Expatlar Topluluğu (ATE), bu yıl 17 kentte eş zamanlı Cumhuriyet Bayramı Kahvaltıları düzenledi. Sabah saatlerinden itibaren dolup taşan salonlarda yüzlerce Türk gurbetçi bir araya geldi, coşku ve birlik duygusu en üst seviyede yaşandı.

Etkinliklere toplam 1081 kişi katıldı. Kahvaltılar, Almanya'da yaşayan Türklerin farklı kuşaklarını, yeni gelen gurbetçileri ve yıllardır burada yaşayan aileleri bir araya getirdi. Katılımcılar, Yaşasın Cumhuriyet sloganlarıyla Cumhuriyet'in 102. yılını hep birlikte kutladı.

ATE Kurucusu ve 100. Yıl Türkiyem Marşı bestecisi Fırat Cem Tuncel, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Biz expatlar da gurbette en çok dayanışmaya ve aidiyet duygusuna ihtiyaç duyuyoruz. ATE, tam da bu ruhla hareket ediyor" dedi. Tuncel, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte şarkılar söyledi ve salon coşkuyla doldu.

Berlin'deki etkinliğe T.C. Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Frankfurt'a T.C. Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu ve üst düzey temsilciler, Stuttgart'a T.C. Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, Köln'e T.C. Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Münih'e Eğitim Ataşesi Akın Deveci, Essen'e T.C. Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın katıldı. Hamburg, Bremen, Hannover, Mainz, Nürnberg, Würzburg, Aachen, Darmstadt, Leipzig, Gießen ve Freiburg im Breisgau'da da çeşitli ataşeler, milletvekilleri ve toplum temsilcileri kutlamalara destek verdi.

ATE Yönetim Kurulu üyeleri, Frankfurt, Essen, Münih ve Berlin'de topluluğu temsil etti. Frankfurt Başkonsolosu Akdevelioğlu, konuşmasında birlik vurgusu yaparak, "Yeni gelen Türk expatlarla birinci kuşak göçmenlerin Türkiye ekseninde birlikte hareket etmesi gerekiyor" dedi. Stuttgart Başkonsolosu Kaçar, "Cumhuriyet mucizesini başka topraklara taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

SPD Almanya Federal Milletvekili ve Avrupa Konseyi Üyesi Macit Karaahmetoğlu ise, Türkiye ve Türk insanı için köprü olmaya çalıştığını vurgulayarak, ATE'yi tebrik etti. Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın da, Türk kimliğini ve Cumhuriyet değerlerini yaşatan topluluğa teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Dünya
