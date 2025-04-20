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Almanya'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Bad Nauheim kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda iki erkeğin hayatını kaybetmesinin ardından polis büyük bir operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için özel kuvvetler devrede.

ALMANYA'nın Bad Nauheim kasabasında iki kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'nın Bad Nauheim kasabasında iki kişinin uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı. Giessen İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, iki erkeğin cansız bedenleri, dün öğlen saatlerinde Frankfurt'un kuzeyindeki kasabada bir konutun önünde bulundu.

Polis, cumartesi günü yaşanan olayın ardından bugün büyük bir operasyon başlatıldığını ve özel kuvvet polislerinin helikopter destekli operasyona katıldığını duyurdu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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