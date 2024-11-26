Almanya'da savaşa hazırlık: Sığınak listesi hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddeti ile devam ederken; savaşta kullanılmaya başlayan füzelerin yeni bir dünya savaşının habercisi ya da tetikleyicisi olabileceği yönündeki değerlendirmelere neden oluyor.

ALMANYA'DAN SAVAŞA HAZIRLIK

Almanya hükümeti, Rusya ile büyük bir savaş çıkması olasılığına karşılık sığınak olarak kullanılacak kamu binalarının bir listesini hazırlıyor.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, değerlendirilen yapılar arasında metro istasyonları, yer altı otoparkları ve diğer bazı devlet binaları olduğunu belirtti. Yetkili, vatandaşların ayrıca kendi bodrum katlarını ve garajlarını sığınaklara dönüştürmeleri için teşvik edilebileceğini ekledi.

Liste derlendikten sonra Alman vatandaşları, en yakın sığınaklarını bulmak için hazırlanan bir uygulama kullanabilecek.

Sözcü, brifinginde Ukrayna'daki savaştan bahsetmese de, Alman Bild gazetesi, dün erken saatlerde Almanya'nın sığınak ağını genişletme kararının Rusya ile algılanan savaş tehdidi ışığında alındığını iddia etti.