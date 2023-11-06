Almanya'da Rehine Krizi Son Buldu

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda dün aracıyla güvenlik bariyerine çarparak aprona giriş yapan ve 4 yaşındaki kız çocuğunu aracında rehin alan ve Türk vatandaşı olduğu ifade edilen şüpheli, polise teslim oldu. Hamburg Polisi, "Soruşturmaya göre Stade'de yaşayan şüpheli, eski eşiyle yaşadığı velayet anlaşmazlığı nedeniyle kendisini olağanüstü bir psikolojik bunalımda bulmuş ve kızını alarak Hamburg'a gitmiş" denildi.

Hamburg Polisi'nden yapılan açıklamada, "Şüpheli (35 yaşında, Türk vatandaşı) bir araçla Hamburg Havalimanı'nın güvenlik bariyerini kırarak aprona girdi. Şüpheli daha önce 4 yaşındaki kızını annesinin Stade'deki evinden kaçırmış ve onunla birlikte Hamburg'a doğru yola çıkmıştı, bu nedenle polis bir rehine durumu olduğunu varsaymak zorunda kaldı. Görgü tanıkları, olay yerine gelen ilk polis güçlerine şüphelinin bir el ateş ettiğini de bildirmiştir" denildi.

ARACIN YANINDA BULUNAN UÇAKTAKİ YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Aprona giren aracın kalkış yapmak üzere hazırlanan bir uçağın yanında durduğu ifade edildi. Polis, güvenlik gerekçesiyle uçakta hazır bulunan yolcuların hızlıca tahliye edildiğini ve terminale götürüldüğünü belirtti. Daha sonra olay yerine gelen müzakere ekipleri, şüpheliyle temasa geçti.

PLANINDAN VAZGEÇMEDİ

Polis, şüphelinin planından vazgeçmek istemediğini, bu sebeple müzakerenin uzun süre devam ettiğini belirterek, "Polis memurları 35 yaşındaki şahısla temas kurmayı başardı ve kendisiyle müzakerelere girişti. Buna rağmen, başlangıçta planından vazgeçmek istemedi, bu nedenle durağan durum saatlerce devam etti. Tüm aşama boyunca baba ile neredeyse sürekli temas vardı. Nihayetinde, şüpheli kızıyla birlikte aracından indi, kızı olay yerinde hazır bulunan özel kuvvetlere vererek teslim oldu ve gözaltına alındı" denildi.

ESKİ EŞİYLE VELAYET KONUSUNDA SORUN YAŞIYORMUŞ

Hamburg polisi, şüphelinin eşiyle kızının velayeti konusunda sorun yaşadığını tespit ettiklerini belirterek, "Soruşturmaya göre Stade'de yaşayan şüpheli, eski eşiyle yaşadığı velayet anlaşmazlığı nedeniyle kendisini olağanüstü bir psikolojik bunalımda buldu. Bunun öncesinde bir tartışma yaşanmış, adam çocuğun annesini kenara itmiş ve 4 yaşındaki çocukla birlikte arabaya binerek Hamburg'a doğru yola çıkmıştır. Çocuğun annesi daha sonra Stade polisine çocuk kaçırma şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Mart 2022'de, şüpheli Stade'de çocuk kaçırma şüphesiyle soruşturulmuştu. Şüpheli o tarihte kızıyla birlikte izinsiz olarak Türkiye'ye seyahat etmişti. Ancak çocuk daha sonra annesi tarafından Almanya'ya geri getirilmişti" ifadelerini kullandı.