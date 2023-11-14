Almanya'da polis saldırganı kurşun yağmuruna tuttu

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir süpermarket soygunu ihbarı üzerine polisler, bıçaklı bir saldırganın saldırısına uğradı. Polislerin açtığı ateş sonucunda saldırgan ve bir kişi yaralandı.

- Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı

DUSSELDORF - Almanya'da bir polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polisin açtığı ateş sırasında saldırgan ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gummersbach kentinde bir süpermarket soygunu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı. Polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Polisler tarafından 7 el ateş edilerek etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırgana ateş açtığı sırada çevredeki bir kişinin daha yaralandığı belirtildi. Olay anı ise bir kafeteryadan canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.

Son yıllarda, Almanya'da polis tarafından yaralanan ve öldürülen kişilerin sayılarında artış olduğu belirtilirken, polis şiddeti ülkede yeniden gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.