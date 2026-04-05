Almanya'da Savaşa ve Nükleer Silahlanmaya Karşı Yürüyüşler Düzenlendi

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'nın birçok kentinde Paskalya haftasında, savaşa ve nükleer silahlanmaya karşı yürüyüşler düzenlendi. Berlin, Stuttgart, Köln, Hannover, Münih, Bremen, Wiesbaden ve Fulda'da düzenlenen gösterilerde binlerce kişi Filistin, İran ve Ukrayna'daki savaşları protesto etti.

Almanya'da Berlin, Köln, Leipzig, Münih ve Stuttgart başta olmak üzere birçok şehirde geleneksel "Paskalya yürüyüşleri" gerçekleştirildi. Barış ve silahsızlanma taleplerinin öne çıktığı gösterilere binlerce kişi katıldı. Polis verilerine göre Berlin'de yaklaşık 1600 kişi katılırken, Stuttgart'ta 3 bin, Köln'de bin, Hannover'de yaklaşık 750, Münih'te 550, Bremen'de 800, Wiesbaden ve Fulda'da ise yaklaşık 500 kişi sokağa çıktı.

Yürüyüşlerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Ukrayna'daki savaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik bombardımanlar protesto edilirken, katılımcılar dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşların sona ermesini, silahların susmasını ve silah satışlarının durdurulmasını istedi.

Filistin ve İran'a destek veren grupların da yer aldığı yürüyüşte, " Savaşlar son bulsun", "Çocuklar ölmesin", "Soykırımı durdurun", "Her türlü işgal ve savaşa karşıyız", "Silahlanma yerine silahsızlanma", "Birleşmiş Milletler şartı çöpe mi", " Filistin sonsuza dek yaşacak", "Savaş hiçbir zaman tek seçenek değil ancak her zaman en kötüsüdür" yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Kaynak: ANKA