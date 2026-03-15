Almanya Türk Toplumu'ndan İslam Karşıtlığı Uyarısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da Türk Toplumu tarafından yapılan açıklamada, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın üç kat arttığı belirtilerek, devletin güven kaybını önlemesi için somut adımlar çağrısı yapıldı.

Almanya Türk Toplumu, 15 Mart Uluslararası İslam Karşıtlığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ciddi biçimde arttığı belirtilerek, bu durumun devlet kurumlarına duyulan güveni zedelediği uyarısında bulunuldu.

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, yayımladığı açıklamada, Müslümanların eğitim, iş yaşamı ve konut alanında sistematik olarak dezavantajlı duruma itildiğini ifade etti.

Mevcut devlet politikalarını yetersiz bulan Sofuoğlu, ayrımcılıkla mücadelede somut ve yapısal adımlar atılması çağrısı yaptı.

Sofuoğlu, İslam karşıtlığının yalnızca bireysel değil, yapısal bir sorun olduğuna dikkati çekerek, "Müslümanlara yönelik ayrımcılık, Anayasa'nın eşit yurttaşlık vaadine yönelmiş bir saldırıdır. Bu sistematik dışlanma, demokratik düzenin temelini oluşturan devlet kurumlarına güveni de aşındırıyor" ifadelerini kullandı. Sofuoğlu, demokratik hukuk devletinin kendi içindeki ayrımcı uygulamalarla da kararlı biçimde mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, Irkçılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın yeniden hazırlanmasını, Genel Eşit Muamele Yasası'nın (AGG) kamusal alandaki ayrımcılık boşluklarını giderecek şekilde reforme edilmesini ve tüm kamu görevlileri için zorunlu ayrımcılık karşıtı eğitimlerin başlatılmasını istedi.

Açıklamada, toplumsal barışın ancak tüm yurttaşların eşit hak, eşit koruma ve adil muamele görmesiyle korunabileceği vurgulandı.

Sosyo-Ekonomik Panel (SOEP) ile Ulusal Ayrımcılık ve Irkçılık Monitörü'nün (NaDiRa) verilerine göre, Müslümanlar Almanya'da Müslüman olmayanlara kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla ayrımcılık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Verilere göre, konut piyasasında Müslümanların yüzde 40,7'si ayrımcılığa uğruyor. Müslüman kadınların yüzde 61'i ise iş yaşamında aşağılanma ve değersizleştirme deneyimi yaşıyor. Ayrıca, devlet kurumlarına duyulan güvenin son iki yılda yüzde 58'den yüzde 38'e gerilediği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA