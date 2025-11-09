Haberler

Almanya'da Merdan Yanardağ İçin Protesto

Güncelleme:
Frankfurt'ta, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve kanala kayyum atanması protesto edildi. Mitingde, gazetecilik suç değildir vurgusu yapıldı ve Yanardağ'ın serbest bırakılması talep edildi.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'nın Frankfurt kentinde, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve kanala kayyum atanması protesto edildi. Mitingde, "Gazetecilik suç değildir, Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılsın" çağrısı yapıldı.

CHP Frankfurt Birliği, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Hessen Eyalet Temsilciliği, Frankfurt Halkevi, Frankfurt Haziran Kültür Evi, Wiesloch Alevi Kültür Merkezi ve Frankfurt Sol Kültür Evi (SOL) tarafından desteklenen mitinge Sosyal Demokrat Parti (SPD) Frankfurt Başkanı Kolja Müller, Hessen Eyalet SPD Milletvekili Turgut Yüksel ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

TELE1 Avrupa Temsilcisi Recai Aksu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye'de kumpasın iktidarı var. Cumhuriyetin 102. yılında gazetecilik infaz ediliyor. TELE1'in ve bağımsız medyanın yayınlarından rahatsız olan iktidar, baskı ve sansür girişimlerini derinleştiriyor. Merdan Yanardağ'ın tutuklanması bu baskıcı anlayışın en açık göstergesidir. Bir gazetecinin hücresine atılması, bir ülkenin vicdanına vurulan kelepçedir. Artık gazeteciler bilgi topladığı için değil, bilgi topladığı şüphesiyle tutuklanıyor. Gerçeği aramak örgüt üyeliği sayılıyor. Bu durum, Türkiye'de demokrasinin olmadığını ve basın özgürlüğünün kalmadığını gösteriyor."

Aksu, Yanardağ'ın tutuklanmasının sadece bir kişiye değil, bağımsız gazeteciliğe ve halkın haber alma hakkına yönelik saldırı olduğunu vurguladı. Hukukun siyasallaştığını belirten Aksu, "Kararlar artık adliyelerde değil, ekranlarda ve sosyal medya trollerinin yorumlarında veriliyor. Hukuk, iktidarın sadık bekçisine dönüşmüş durumda. Savcılar korkuyor" ifadelerini kullandı.

Aksu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir gazeteciyi susturmak, bir toplumu sağır etmekle eşdeğerdir. TELE1'e kayyum atanması kabul edilemez. Eleştiri demokrasinin oksijenidir; bu havayı kısmak, toplumu nefessiz bırakmaktır. Umut tükenmez, mücadele bitmez. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değil, halkın hakkıdır. Tarih, susanları değil konuşanları yazar."

Kaynak: ANKA / Dünya
