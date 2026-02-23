Haberler

Almanya'da Kiliseler, Paskalya Öncesi 40 Günlük Oruç ve Düşünce Dönemini Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya’daki Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlatarak, bağış, şefkat ve sosyal sorumluluk mesajlarıyla toplumu harekete geçirmeye çağırdı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'daki Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlatarak, bağış, şefkat ve sosyal sorumluluk mesajlarıyla toplumu harekete geçirmeye çağırdı.

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlattı. Oruç dönemi, Hristiyanlar için İsa'nın çektiği acıları ve ölümünü anma zamanı olarak değerlendiriliyor. Bu dönemde sadece tatlı, et veya alkol gibi tüketim alışkanlıklarından vazgeçilmesi değil, günlük rutinlerin kırılması ve ihtiyaç sahiplerine dayanışma gösterilmesi de ön plana çıkıyor.

Almanya'daki tüm Katolik kiliselerinde 22 Mart'ta bağış toplanacak. Katolik yardım kuruluşu Misereor, Kamerun'daki gençler için bağış çağrısında bulunurken, Protestan Kilisesi günlük yaşamda daha fazla şefkat göstermeye davet etti.

Hessen eyaletine bağlı Hofheim kentinde düzenlenen açılış ayininde Misereor, "Gelecek Buradan Başlıyor" sloganıyla sosyal eşitsizliklere karşı sorumluluk alınmasını ve barış için çaba gösterilmesini istedi.

Protestan Kilisesi ise Niedersachsen eyaletine bağlı Göttingen kentinde başlattığı kampanyayı "Yedi Hafta Sertlik Olmadan" sloganıyla duyurdu. Hannover Eyalet Piskoposu Ralf Meister, yabancı düşmanlığı, okul bahçelerinde zorbalık ve sosyal medyada nefretin günlük yaşamın parçası haline geldiğine dikkati çekerek, İncil'in şefkat ve merhamet mesajını hatırlattı. Meister, "Önümüzdeki yedi hafta, başkalarını dinlemeyi öğrenme dönemi olabilir" dedi.

Limburg Piskoposu Georg Bätzing ise açılış ayininde, geleceğin sadece iklim krizi ve doğal kaynakların sömürüsü nedeniyle belirsiz olmadığını, insanların haklarını ve fırsatlarını ellerinden alan sistemlerin de geleceği etkilediğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir