Almanya'da kahverengi yumurta satılması kısıtlandı

Son yıllarda Almanya'da yumurta fiyatlarındaki artış tartışmaları da beraberinde getirdi. Ülkede süpermarketlerde satılan yumurtaların yaklaşık %30'u kahverengi iken bu oran yakında değişmeye başlayacak. Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, artık kahverengi yumurtaların satışının maliyet artışları nedeniyle kısıtlanacağını belirtti. Schönecke, kahverengi yumurtaların üretim maliyetlerinin arttığını, bu nedenle üreticilerin ve süpermarketlerin ekonomik olarak beyaz yumurtalara yönelmeyi tercih ettiğini belirtti.

KAHVERENGİ YUMURTA ÜRETİMİ DAHA MALİYETLİ

Başkan Schönecke, özellikle kahverengi yumurtaların geleneksel üretim yöntemleriyle yetiştirilmesi nedeniyle daha pahalı olduğunu vurguladı. Önümüzdeki 5 yıl içinde süpermarketlerde kahverengi yumurta bulmanın giderek zorlaşacağını belirterek kahverengi yumurtaların daha büyük bir tüketici kitlesi tarafından sağlıklı ve doğal olarak algılandığına dair yaygın bir inanç olsa da, bu algının artık ticari açıdan sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Süpermarketlerde kahverengi yumurta satışı dursa da kahverengi yumurtalar bazı özel organik pazarlar ve çiftliklerden temin edilebilecek. Süpermarketlerdeki bu değişiklik, tüm Avrupa'daki yumurta alışverişi alışkanlıklarını etkilemesi beklenen bir adım olarak dikkat çekiyor.