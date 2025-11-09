Almanya'da İzinsiz Drone Uçuşları Artıyor

Haber: İlhan Baba

(MAİNZ) - Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde son aylarda izinsiz drone uçuşlarındaki artış güvenlik birimlerini endişelendiriyor. Polis bilgilerine göre, yılın başından ekim ayı ortasına kadar toplam 296 izinsiz dron uçuşu tespit edildi.

Bu uçuşların hedefinde konut bölgeleri, askeri alanlar ve kimya tesisleri yer aldı. Eyalet İçişleri Bakanı Michael Ebling, söz konusu bilgileri Yeşiller Partisi'nin eyalet meclisinde yönelttiği soru önergesi üzerine paylaştı.

Bakanlığın verilerine göre, tespit edilen uçuşların 143'ü konut bölgeleri, 46'sı askeri tesisler ve 15'i kimya şirketleri üzerinde gerçekleşti.

Yeşiller Partisi'nin iç politika sözcüsü Carl-Bernhard von Heusinger, bu gelişmelerin tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Bu uçuşlar, dışarıdan gelen sistematik gözetleme girişimleridir. Kritik altyapımızdaki zayıf noktalar araştırılıyor. Dron saldırılarına karşı acilen etkili savunma önlemleri alınmalı" dedi.

Von Heusinger, eyaletlerin bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "ülke genelinde bağlayıcı bir koruma planı oluşturulması" çağrısında bulundu.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Michael Ebling ise eyaletler arasında ortak bir dronla mücadele konsepti bulunmadığını ancak güvenlik birimleri arasında bilgi paylaşımının sürdüğünü söyledi.

Bakan Ebling ayrıca, vatandaşlara, "Bir dron uçuşu tehlike oluşturuyorsa veya yasa dışı kullanımdan şüpheleniliyorsa, mutlaka polise bildirin. Dron uçuşları için çok sayıda yasaklı bölge ve kısıtlama mevcut" diye seslendi.