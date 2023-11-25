Almanya'da ırkçı ifadelerle sipariş verilen pizza dükkanı sahibi şoke oldu

Almanya'da ırkçılık ve islamofobi olayları artarken, Bremen eyaletinde bir Türk pizzacıya gönderilen ırkçı mesaj içeren sipariş sahte çıktı. Dükkan sahibi Ömer Dokcan, olayı anlattı ve Almanların neden böyle şeyler yaptıklarını anlamadığını belirtti.

Almanya'da ırkçı ifadelerle sipariş verilen pizza dükkanının sahibi Ömer Dokcan, sipariş adres bilgisinin sahte çıktığını, adresin bir camiye ait olduğunu ifade etti.

Almanya'da ırkçılık ve islamofobi olayları artıyor. Bremen eyaletinde dün Türk pizzacıya gönderilen ırkçı mesaj içeren siparişin ardından dükkan sahibi Ömer Dokcan olayı anlattı. Uzun yıllardır Bremen'de pizza dükkanı işleten Ömer Dokcan, "Dün akşam çalışıyordum. Sipariş geldi. Fişi çıkardığımda okuduğum yazıyı görünce şoke oldum" dedi.

Çıkan fişi gördüğünde ne yapacağını bilemediğini söyleyen Dokcan, "Ben burada doğup büyüdüm. Kimseye kötülük yapmadım. Fişteki telefon numarasını aradım, kimse çıkmadı. Sahte olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından işçilerle konuştuğunu belirten Dokcan, işçilerin de şaşırarak, "Bu ne demek, Almanya böyle bir yer mi? Ben nereye geldim böyle" dediğini söyledi.

"Pizzacı arkadaşlara da bunun gibi sahte hesaplardan pizza siparişi verilmiş"

Başka pizzacı arkadaşlarıyla da irtibata geçtiğini belirten Dokcan, "Onlara da bunun gibi sahte hesaplardan pizza siparişi verilmiş" dedi.

Pizza sipariş edilen adresi de araştırdığını belirten Dokcan, bu adreste Arapların camisinin olduğunu söyledi. "Dün akşamdan beri düşünüyorum. Acaba Almanlar bizi istemiyor mu?" şeklinde konuşan Dokcan, Almanların neden böyle şeyler yaptıklarına akıl erdiremediğini kaydetti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Ömer Dokcan, olayların bu kadar siyasileştirilmesinin ürkütücü olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın Bremen eyaletindeki Türk pizza dükkanına internet sitesi üzerinden online sipariş veren Sandra S. isimli şahıs, pizza ismi bölümüne Almanca olarak Filistin karşıtı, İsrail yanlısı ırkçı ifadeler yazmıştı. - BREMEN