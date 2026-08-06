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Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu

Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu
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Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakınında patlayıcı düzenek taşıyan bir insansız hava aracı tespit edildi. Polis, bomba imha robotuyla fünyeyi çıkardı ve kontrollü patlatma yaptı. Havalimanının güney pisti kapalı kalırken, kuzey pistinde uçuşlar yeniden başladı. İçişleri Bakanı olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ALMANYA'nın doğusundaki Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulunduğu bildirildi.

Saksonya polisi, gece saatlerinde bir çalışanın Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakınında patlayıcı düzeneği fark etmesi üzerine Leipzig/Halle Havalimanı'na bir bomba imha robotu sevk edildiğini açıkladı. Aynı havalimanı yakınlarında tanımlanamayan ikinci bir cismin de kargo uçağıyla çarpıştığı ve uçağın hafif hasarla Hannover'a iniş yaptığı belirtildi.

Polis sözcüsü, patlayıcı yüklü cismin park halindeki Antonov uçaklarının yakınında tespit edildiğini aktardı. Düzenekten fünye çıkarıldığını ve polisin kontrollü patlatma gerçekleştirdiğini kaydeden yetkililer, kuzey pistindeki uçuşların yeniden başladığını ancak güney pistinin kapalı kalmaya devam ettiğini duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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