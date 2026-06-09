Almanya'da 'Sınır Kontrolü' Tartışması

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD), AB'nin yeni iltica sistemi GEAS'in yürürlüğe girmesiyle birlikte sınır kontrollerinin kademeli kaldırılmasını savunurken, Hristiyan Birlik Parti (CDU) bunun için henüz erken olduğunu belirtiyor. Sivil toplum kuruluşları, yakında yürürlüğe girecek ve düzensiz göçü azaltmayı hedefleyen reformun sığınmacı haklarını zayıflatabileceğine dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği'nin yeni Ortak Avrupa İltica Sistemi'nin (GEAS) 13 Haziran'da yürürlüğe girmesi öncesinde Almanya'da sınır kontrolleri yeniden tartışma konusu oldu. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), yeni sistemin uygulanmaya başlamasının ardından iç sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını isterken, Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) bunun için henüz erken olduğu görüşünü savundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Sebastian Fiedler, koalisyon anlaşmasına atıfta bulunarak, 13 Haziran sonrasında sınır kontrollerinin aşamalı olarak sona erdirilmesini desteklediğini söyledi. Fiedler, düzensiz geçişlerin daha az görüldüğü iç sınır bölgelerinde kontrollerin kaldırılmasıyla başlanabileceğini, yeni GEAS uygulamasının diğer sınır bölgelerinde de etkisini göstermesi halinde buralardaki kontrollerin de sonlandırılabileceğini ifade etti.

Hristiyan Birlik Parti (CDU) Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Alexander Throm ise sınır kontrollerinin kaldırılması yönündeki çağrının erken olduğunu söyledi. Throm, GEAS reformunun etkilerinin kısa sürede ortaya çıkmasının beklenmemesi gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeni kuralları ne ölçüde uygulayacağının yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle İtalya ve Yunanistan gibi ilk giriş ülkelerinin reform kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğinin Almanya açısından önemli olduğunu kaydeden Throm, düzenlemenin sonuçlarının değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Cuma günü yürürlüğe girecek Avrupa Birliği iltica reformu, düzensiz göçü azaltmayı amaçlıyor. Reform kapsamında iltica başvurularına ilişkin prosedürler sıkılaştırılırken, Almanya'da mültecilerin haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu olan Pro Asyl, düzenlemenin sığınmacıların haklarını zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA