Almanya'da Cinsel Tacizle Mücadelede Yasal Düzenleme İhtiyacı

Güncelleme:
Almanya'daki Ayrımcılıkla Mücadele Daire Başkanı Ferda Ataman, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları cinsel tacizin önlenmesi için yasal korumanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ataman, mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu ve birçok alanda kadına yönelik tacizlerin arttığını belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'daki Ayrımcılıkla Mücadele Daire Başkanı Başkanı Ferda Ataman, kadınların günlük yaşamda karşılaştığı cinsel tacize karşı daha iyi korunması gerektiğini vurguladı.

Ataman, ceza hukukunun cinsel tacizle mücadelede sıkılaştırılmasının önemli olduğunu ancak tacizin yalnızca iş yerinde yaşanmadığını belirterek,  "Kadınlar alışverişte, spor salonunda, sürücü kursunda veya konut ararken de tacize uğrayabiliyor. Bu durumlarda yasal bir koruma bulunmuyor" dedi.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne gelen bildirimlerde, bu tür vakaların giderek "daha ciddi" hale geldiğinin gözlemlendiğini aktaran Ataman, kadınların konut ararken istenmeyen cinsel teklifler ile karşılaştığını söyledi.

Almanya'da iş hayatı ve sivil yaşamda cinsiyet, ırk, yaş, engellilik, din veya cinsel yönelim temelinde ayrımcılığı yasaklayan Genel Eşit Muamele Yasası Kanunu'nun günlük işlemler için geçerli olmadığını belirten Ataman, "Bu boşluğun acilen kapatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

