Almanya'nın Dış Temsilciliklerinde Yeni Uygulama: Cumhurbaşkanının Yanına Dışişleri Bakanının Portresi de Asılacak

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya, yurt dışındaki tüm büyükelçilik ve konsolosluklarında protokol düzenine ilişkin önemli değişikliğe gidiyor. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, büyükelçilik ve konsolosluklarda cumhurbaşkanının portresinin yanına kendi fotoğrafının da asılmasını talep etti.

Bakanlık, kararın gerekçesi olarak Wadephul'un göreve geldiğinden bu yana dış temsilcilikler ile bakanlık merkezinin daha güçlü bir ekip anlayışıyla çalışmasını sağlama hedefini gösterdi. Büyükelçilerin, bakanın düzenli olarak yürüttüğü görüşme ve toplantı formatlarına dahil edilmesinin bu yaklaşımın parçası olduğu belirtildi. Bakanlık sözcüsü, "Dış temsilciliklerdeki portre uygulaması, bu yakın çalışma ilişkisinin bir ifadesidir" dedi.

Ancak karar, diplomatik çevrelerde şaşkınlık ve soru işaretlerine yol açtı. Bazı diplomatlar, uygulamanın gerçekten daha iyi bir bağ ve iletişim sağlayıp sağlamayacağı konusunda tereddüt ediyor. Ayrıca, "Wadephul'dan önceki Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock böyle bir adım atsaydı tepkiler nasıl olurdu?" yorumları da dile getiriliyor.

Almanya'da bakan portreleri daha önce özellikle Alman ordusunda (Bundeswehr) görülüyordu. Silahlı kuvvetlere bağlı tüm birliklerde savunma bakanının portresi, gelenek gereği duvarlarda yer alıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde dış temsilciliklerde devlet başkanının yanı sıra dışişleri bakanının portresinin de asılması yaygın bir uygulama. Almanya'da ise bugüne kadar sadece cumhurbaşkanının fotoğrafı asılıyordu.