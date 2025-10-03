Haberler

Almanya'da Askerlik Yasası Görüşmesi Ertelendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hristiyan Birlik Partileri, askerlik yasasının Meclis görüşmesini erteleyerek gönüllü askerlikten zorunlu hizmete geçiş şartlarının belirsizliğini gerekçe gösterdi. Sosyal Demokrat Parti, hızlı bir uzlaşma çağrısında bulundu.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri, askerlik yasasının Meclis görüşmesini erteledi. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), erteleme gerekçesi olarak gönüllü askerlikten zorunlu hizmete geçiş koşullarının yasada net olmamasını gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise hızlı bir uzlaşma çağrısında bulundu. SPD Meclis Grubu, Savunma Politikaları Sözcüsü Falko Drossmann, ertelemenin normal bir danışma süreci olduğunu belirterek, gönüllü başvuruların arttığını, yasanın en kısa sürede yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) savunma politikaları sözcüsü Thomas Erndl de, "Alman ordusunu güçlendirme konusundaki tartışmalar şimdi yapılmalı. Ülkemizin güvenliği ve koalisyonun çıkarı için hızlıca ortak bir noktada buluşmamız gerekiyor" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), yasanın yalnızca "çekiciliği artırıcı ve asker alımını düzenleyen bir yasa" olduğunu, adının vadettiğini hedefleri karşılamadığını vurguluyor. Parti, gönüllülüğün hangi durumlarda yetersiz kalacağı ve asker sayısına ulaşılamaması durumunda zorunlu hizmetin devreye gireceğinin yasada netleşmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.