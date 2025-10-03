Almanya'da Askerlik Yasası Görüşmesi Ertelendi

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri, askerlik yasasının Meclis görüşmesini erteledi. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), erteleme gerekçesi olarak gönüllü askerlikten zorunlu hizmete geçiş koşullarının yasada net olmamasını gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise hızlı bir uzlaşma çağrısında bulundu. SPD Meclis Grubu, Savunma Politikaları Sözcüsü Falko Drossmann, ertelemenin normal bir danışma süreci olduğunu belirterek, gönüllü başvuruların arttığını, yasanın en kısa sürede yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) savunma politikaları sözcüsü Thomas Erndl de, "Alman ordusunu güçlendirme konusundaki tartışmalar şimdi yapılmalı. Ülkemizin güvenliği ve koalisyonun çıkarı için hızlıca ortak bir noktada buluşmamız gerekiyor" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), yasanın yalnızca "çekiciliği artırıcı ve asker alımını düzenleyen bir yasa" olduğunu, adının vadettiğini hedefleri karşılamadığını vurguluyor. Parti, gönüllülüğün hangi durumlarda yetersiz kalacağı ve asker sayısına ulaşılamaması durumunda zorunlu hizmetin devreye gireceğinin yasada netleşmesi gerektiğini belirtti.